- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a aprobat miercuri definitiv certificatul digital al UE privind COVID-19, pentru a facilita calatoriile in interiorul Uniunii Europene si pentru a contribui la redresarea economica, indica un comunicat al Parlamentului European.

- Cel mai recent sondaj de opinie al Parlamentului European arata ca sprijinul pentru UE ramane ridicat, in pofida pandemiei. In acelasi timp, mai mult de jumatate dintre europeni resimt sau se asteapta sa resimta impactul COVID-19 asupra situatiei financiare personale. La nivelul Romaniei, 76% dintre…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca o prioritate in crearea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a fost asigurarea unui echilibru intre nevoile nationale si cerintele planului general al Uniunii Europene. „Cand am realizat Planul National de Redresare si Rezilienta, ne-am…

- Certificatul verde digital al Uniunii Europene pentru COVID-19 ar trebui sa fie functional de la 1 iulie, a declarat vineri comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, salutand recentul acord intre Parlamentul European si Consiliul UE drept „o veste buna pentru toti cetatenii europeni”, relateaza…

- Seful politicii externe a Uniunii Europene, Joseph Borrell, a cerut, miercuri, oprirea imediata a violentelor in Israel si in teritoriile palestiniene ocupate, in care au murit peste 50 de oameni incepand de luni, transmite Reuters, potrivit news.ro. ”Trebuie facut totul pentru prevenirea…

- Statele Unite trimit un diplomat sa discute cu israelienii si si palestinienii, pentru calmarea situatiei în regiune, a declarat miercuri secretarul american de Stat Antony Blinken, afirmând ca Israelul are în mod special responsabilitatea sa evite victimele civile, transmite Reuters.”Imaginile…

- Sefa extremei drepte franceze Marine Le Pen a declarat sambata ca sanctiunile ruse impotriva unor inalti responsabili ai Uniunii Europene se inscriu intr-o "forma de reciprocitate", dupa cele decise de UE impotriva Moscovei, despre care sustine ca au reprezentat "o greseala", relateaza AFP.…

