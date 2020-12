Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei Uniunii Europene a declarat luni ca mass-media publice ruse au raspandit informatii false despre vaccinurile impotriva COVID-19 european si american in tari in care vrea sa-si vanda propriul vaccin impotriva coronavirusului, relateaza Reuters. "Dezvoltatorii occidentali de vaccinuri…

- Rusia a inceput vineri vaccinarea cosmonautilor si personalului din Star City (Zviozdnii Gorodok), un oras inchis situat in apropiere de Moscova, care gazduieste programul spatial al tarii, a anuntat agentia spatiala nationala Roscosmos, relateaza Reuters.

- Presedintele Vladimir Putin le-a ordonat autoritatilor ruse, miercuri, sa inceapa saptamana viitoare vaccinarea voluntara in masa impotriva COVID-19, in contextul in care Rusia a inregistrat 589 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, transmit Reuters si EFE. …

- Rusia isi va vaccina preventiv populatia de nurci impotriva COVID-19, dupa ce alte tari au identificat cazuri de transmitere a virusului la aceste animale, a declarat seful interimar al companiei nationale a blanurilor la un post tv al Ministerului Apararii, relateaza marti Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Doar o parte din populatia Uniunii Europene va putea fi imunizata impotriva noului coronavirus pana in 2022, au declarat oficialii europeni la o reuniune interna, in conditiile in care vaccinurile pe care blocul comunitar si le asigura ar putea sa nu fie eficiente sau ar putea sa nu fie disponibile…

- Compania de biotehnologie IDT Biologika devine a treia companie germana de profil, dupa BioNTech si CureVac, care poate testa pe oameni un vaccin experimental impotriva noului coronavirus. Compania a obtinut avizul in acest sens al organismului german de reglementare a vaccinurilor, informeaza Reuters.…