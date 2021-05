Stiri pe aceeasi tema

- Josep Borrell, inaltul reprezentant pentru politica externa in UE, a vorbit duminica, in ajunul Zilei mondiale a libertatii presei, despre jurnalistii asasinati in anul 2020. El si-a prezentat preocuparea deosebita fata de violentele la adresa femeilor care exercita aceasta profesie.

- Inaltul reprezentant pentru politica externa al Uniunii Europene, Josep Borrell, s-a referit duminica, in ajunul Zilei mondiale a libertatii presei, la jurnalistii asasinati din 2020 si si-a exprimat preocuparea deosebita fata de violentele la adresa femeilor care exercita aceasta profesie, transmite…

- Peste 150.000 de militari rusi au fost comasati la frontiera Ucrainei si in Crimeea anexata, a anuntat luni seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, dupa reuniunea in sistem de videoconferinta a ministrilor de externe din UE, in cadrul Consiliului Afaceri Externe (CAE), informeaza Reuters…

- Seful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat duminica, ca Rusia si China impiedica reactia internationala la puciul militar din Myanmar si ca UE ar putea oferi mai multe stimulente economie daca democratia va reveni in tara, transmite Reuters. ”Nu este o surpriza faptul…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa si de securitate, Josep Borrell, a declarat duminica aceasta ca Rusia si China submineaza un raspuns international unit la lovitura de stat din Myanmar si ca UE ar putea oferi mai multe stimulente economice daca tara revine pe calea…

- Premierul irlandez, Micheal Martin, a avertizat sâmbata împotriva unei "spirale" care ameninta pacea în provincia britanica Irlanda de Nord, dupa aproape zece zile de violente într-un climat de tensiuni exacerbate de Brexit, transmite AFP citata de Agerpres. De mai…

- Conform Agerpres , UE a cerut luni in Myanmar ''o dezescaladare a crizei actuale prin incetarea imediata a starii de urgenta'', restabilirea unui guvern civil si eliberarea detinutilor, intre care fosta lidera Aung San Suu Kyi.Josep Borrell: 'Ministrii de externe din UE au decis impunerea de sanctiuni…

- Europarlamentarul Eugen Tomac a transmis, marti, un mesaj prin care critica cele intamplate la Moscova, in timpul vizitei lui Josep Borrell. Tomac spune ca, in urma vizitei, Putin a aratat ca dispretuieste Uniunea Europeana si ca este impotriva unitatii Europei. Mai mult, daca nu se vor lua masuri,…