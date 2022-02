Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat joi ca tara sa nu este multumita de un raspuns colectiv al Uniunii Europene asupra interpretarii principiului indivizibilitatii securitatii europene si doreste raspunsuri individuale din partea tarilor membre, dupa ce seful diplomatiei europene, Josep…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, vrea ca Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) sa raspunda la cerintele de securitate ale Moscovei formulate in criza legata de Ucraina, informeaza vineri dpa. O scrisoare in acest sens urma sa fie remisa vineri OSCE, a mentionat…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si-a exprimat miercuri solidaritatea cu Kievul, afirmand ca o amenintare din partea Rusiei ca va invada Ucraina este o amenintare impotriva Europei, transmite Reuters. ''O amenintare impotriva Ucrainei este o amenintare impotriva Europei'',…

- Mitingul de la Geneva dintre secretarul de stat american Antony Blinken și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care a avut ca scop detensionarea situației de la frontiera rusa cu Ucraina, s-a incheiat. Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse a spus ca Rusia vrea sa obțina de la Occident…

- Statele Unite ale Americii au promis ca vor raspunde in scris saptamana viitoare la propunerile Rusiei privind garantiile de securitate pe care Moscova le solicita din partea Occidentului, a declarat marti o sursa citata de agentiile de presa ruse RIA si Interfax, preluate de Reuters. Rusia…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, si secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, au abordat intr-o convorbire telefonica tensiunile din Ucraina si au subliniat ca orice agresiune suplimentara la adresa acestei tari "va avea consecinte uriase", transmite…

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) susține ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, trebuie oprit, iar Moscova nu mai are ce cauta in mod normal in Consiliul de Securitate al ONU. „Am cerut astazi in plenul Parlamentului European de la Strasbourg o poziție mult mai ferma a Uniunii Europene…