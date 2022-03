Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii europeni de Afaceri Externe si ai Apararii au decis luni sa constituie o forta militara de interventie rapida de 5.000 de combatanti, operationala pana in 2025. ”Tratatele europene prevad ca UE se poate angaja in misiuni de lupta: nu a facut-o niciodata, dar daca aceasta se dovedeste necesara,…

- Uniunea Europeana este ”in deplina solidaritate de partea Ucrainei” și va intensifica ajutorul financiar și livrarea de arme catre țara invadata de forțele ruse, a declarat luni ministrul german de Finanțe, Annalena Baerbock, citata de CNN.„Vom crește mijloacele financiare pentru achiziționarea de bunuri…

- Reprezentantul Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate convoaca o intalnire cu ministrii apararii pentru a discuta despre conflictul din Ucraina, a scris luni Josep Borrell pe Twitter.

- Ucraina a adresat un apel Uniunii Europene și statelor sale membre sa-i furnizeze urgent sisteme de aparare antiaeriana și antiracheta, dar și sa foloseasca „toate mijloacele” pentru a bloca semnalele satelitiților rusești folosiți in comunicațiile militare, relateaza The Guardian . Intr-o lista de…

- Pachetul de sanctiuni pregatit de Uniunea Europeana in cazul in care Rusia invadeaza Ucraina include masuri care vizeaza gazoductul Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania, a anuntat luni cancelarul austriac Karl Nehammer, informeaza Digi24 . „Certificarea (conductei) va fi atunci oprita (daca Rusia…

- Alianta Nord-Atlantica intentioneaza sa consolideze prezenta militara in centrul si sud-estul Europei, inclusiv prin pozitionarea unui grup de lupta in Romania, afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, acuzand Rusia de contestarea principiilor fundamentale ale securitatii Europei. In cursul…

