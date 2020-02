Stiri pe aceeasi tema

- Josep Borrell, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe: Uniunea Europeana trebuie sa dezvolte 'apetit pentru putere'Tarile Uniunii Europene trebuie sa intervina in crize internationale si sa dezvolte "apetit pentru putere", a declarat duminica, la Conferinta pentru Securitate de la…

- Statele din Uniunea Europeana trebuie sa fie dispuse sa intervina in solutionarea crizelor internationale sau, in caz contrar, risca sa prelungeasca paralizia existenta in politica lor externa, a declarat duminica, la Munchen, seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit Reuters, citata de…

- Fostul presedinte al Consiliului European, Donald Tusk, a declarat ca Scotia ar fi primita in Europa "cu entuziasm" daca si-ar obtine independenta de restul Regatului Unit, dar ca procesul readerarii la Uniunea Europeana nu ar fi unul automat, relateaza duminica Press Association, potrivit Agerpres.…

- Sanctiunile americane impotriva companiilor asociate cu constructia gazoductului rusesc Nord Stream 2, promulgate vineri de Donald Trump, impiedica alte tari "sa-si dezvolte economia", a denuntat sambata, alaturi de UE si Germania, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, informeaza France Presse,…

- O tradiție pastrata din 1951. In Romania se produc cele mai multe viori din UE, care ajung in toata lumea Statele membre ale Uniunii Europene au exportat anul trecut 105.000 viori, in valoare de 23,3 milioane de euro, iar Romania este cel mai mare exportator de viori al UE in restul lumii, arata datele…

- Scoția vrea sa ramana in UE. Premierul cere oficial autorizația de a organiza un nou referendum pentru independența Scotia trebuie sa primeasca autorizatia de a organiza un nou referendum privind statutul sau in Regatul Unit dupa victoria zdrobitoare a nationalistilor in alegerile parlamentare desfasurate…

- Statele din Uniunea Europeana au construit peste 1.000 km de ziduri de granița de la caderea Zidului Berlinului in 1989, a descoperit un nou studiu despre fortareața Europa. Cercetatorii in domeniul migrației au cuantificat infrastructura anti-imigranți a continentului și au constatat ca UE a trecut…

- In luna octombrie, inmatricularile pe piața auto din Uniunea Europeana au ajuns la circa 1.21 de milioane de unitați, in creștere cu 8.2% fața de perioada similara din 2018. Conform raportului publicat de Jato, cota de piața a mașinilor echipate cu motoare pe benzina a crescut la 58%, in timp ce cota…