Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman (26 de ani), fost golgheter al lui FCSB, vandut la Al-Gharafa, in prima liga din Qatar, cu 5 milioane de euro, este evaluat de transfermarkt la 7 milioane de euro și a devenit liderul cotelor de piața in lotul echipei din Qatar # Al Gharafa va reincepe antrenamentele in Slovacia, tocmai…

- Florinel Coman (26 de ani), fost golgheter al lui FCSB, vandut la Al-Gharafa, in prima liga din Qatar, cu 5 milioane de euro, este evaluat de transfermarkt la 7 milioane de euro și a devenit liderul cotelor de piața in lotul echipei din Qatar # Al Gharafa va reincepe antrenamentele in Slovacia, tocmai…

- Florinel Coman (26 de ani), fost golgheter al lui FCSB, vandut in prima liga din Qatar cu 5 milioane de euro, este evaluat de Transfermarkt.de la 7 milioane de euro și a devenit liderul cotelor de piața in lotul echipei din Qatar. ...

- Fabrizio Romano, cel mai important jurnalist specializat in transferuri, a anunțat transferul lui Florinel Coman (26 de ani) la Al Gharafa. Italianul i-a dedicat o postare jucatorului de la FCSB. Formația din Qatar a achitat clauza de reziliere, in valoare de 5 milioane de euro. La Al Gharafa, Florinel…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat ca Florinel Coman (26 de ani) e plecat in proporție de 98%. Inca nu e oficial transferul la Al Gharafa, din Qatar, pentru ca extrema stanga se concentreaza pe echipa naționala, alaturi de care participa la EURO 2024. Gigi Becali a oferit și detalii despre…

- Joselu (34 de ani) pleaca de la Real Madrid! Atacantul i-a calificat de unul singur pe spanioli in finala Ligii Campionilor, dupa „dubla” din returul semifinalei cu Bayern Munchen și a evoluat 6 minute in finala caștigata cu Dortmund, iar acum va evolua in Qatar. Joselu o parasește pe Real Madrid și…

- In primul sau an la Real Madrid, Jude Bellingham (20 ani) a reușit sa atinga ultimul act de Champions League, unde iși va intalni chiar fosta echipa, Borussia Dortmund. „Los Blancos” au reușit sa obțina biletele pentru Wembley in fața celor de la Bayern Munchen, dupa ce Joselu a reușit o „dubla” in…

- Javi Martinez (35 de ani), fost mijlocaș defensiv al lui Bayern Munchen cu 268 de meciuri in tricoul bavarezilor, in prezent legitimat la Qatar SC, a afirmat ca pentru el duelurile dintre fosta sa echipa și Real Madrid din Champions League reprezinta marele clasic al fotbalului european. Bayern Munchen…