- Real Madrid a anunțat oficial, vineri, desparțirea de Joselu, atacantul spaniol care a marcat pentru „Los Blancos” in sezonul trecut 17 goluri in 49 de meciuri oficiale. Real a confirmat ca varful iberic urmeaza sa ajunga la Al-Gharafa, grupare din Qatar aflata foarte aproape sa il aduca și pe Florinel…

- Fundașul și capitanul echipei Real Madrid, Nacho, pleaca dupa o ședere de 23 de ani pe Santiago Bernabeu, a anunțat marți clubul din LaLiga. Internaționalul spaniol in varsta de 34 de ani a caștigat cu Real Madrid șase titluri de Liga Campionilor, precum și patru titluri LaLiga și doua Copa del Rey,…

- Fabrizio Romano, cel mai important jurnalist specializat in transferuri, a anunțat transferul lui Florinel Coman (26 de ani) la Al Gharafa. Italianul i-a dedicat o postare jucatorului de la FCSB. Formația din Qatar a achitat clauza de reziliere, in valoare de 5 milioane de euro. La Al Gharafa, Florinel…

- Joselu (34 de ani) pleaca de la Real Madrid! Atacantul i-a calificat de unul singur pe spanioli in finala Ligii Campionilor, dupa „dubla” din returul semifinalei cu Bayern Munchen și a evoluat 6 minute in finala caștigata cu Dortmund, iar acum va evolua in Qatar. Joselu o parasește pe Real Madrid și…

- ISU Constanta isi intampina noii colegi cu bratele deschise Acesti tineri isi vor incepe acum activitatea alaturi de echipele de salvatori din Constanta.Iata postarea de pe pagina de Fcaebook ISU Constanta: Le uram Bun venit si mult succes in toate provocarile pe care le vor intalni in aceasta noua…

- Pep Guardiola, antrenorul echipei engleze Manchester City, a declarat ca "rezultatele sunt cele care conteaza in fotbal", dupa ce elevii sai au fost eliminati la loviturile de departajare de formatia spaniola Real Madrid, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor.

- Fanii celor de la Manchester City au facut spectacol inaintea meciului cu Real Madrid, din „sferturile” Ligii Campionilor. Suporterii „cetațenilor” s-au mobilizat exemplar și s-au ridicat la nivelul meciului care a devenit un clasic al fotbalului in ultimii ani. A fost a 8-a confruntare directa in Liga…

- Sferturile UEFA Champions League au debutat spectaculos. Am avut parte de 10 goluri in doua meciuri: Real Madrid - Manchester City 3-3 și Arsenal - Bayern 2-2. Primele doua sferturi de finala din Liga Campionilor au fost un regal fotbalistic. Fanii au avut parte de goluri spectaculoase și de rasturnari…