Jose Mourinho, managerul lui Tottenham, poate fi suspendat, dupa ce i-a luat apararea lui Eric Dier, care sarit in tribuna sa bata un fan: "Oamenii influenti nu inteleg nimic din fotbal". Jose Mourinho a reactionat dupa ce Eric Dier si-a aflat pedeapsa pentru incidentul in care a fost implicat in martie in Cupa Angliei, patru meciuri de suspendare. ...