Stiri pe aceeasi tema

- Edoardo Bove (20 de ani) i-a dus pe cei de la AS Roma cu un pas catre finala Europa Kaegue de la Budapesta. De la „cainele bolnav”, Mourinho l-a comparat acum cu un „profesionist de 30 de ani”, dupa golul din turul semifinalei cu Bayer Leverkusen (1-0). AS Roma a luat o opțiune serioasa pentru calificarea…

- Manchester United a fost ridiculizata la Sevilla, 0-3 in returul sferturilor de finala din Europa League, iar analiștii tv britanici au pus „tunurile” pe portarul David de Gea (32 de ani), pe care-l considera vinovat la golurile unu și trei. „Se mai inscrie el in filosofia managerului Erik ten Hag?!”,…

- Joi seara a avut loc returul din sferturile Europa League. S-au decis cele patru semifinaliste care vor lupta pentru un loc in marea finala care va avea loc la Budapesta. Manchester United a produs surpriza serii fiind eliminata inca din faza sferturilor de cea mai titrata echipa din aceasta compet

- Meciurile-retur din „sferturile” Europa League se disputa joi seara, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro Arena. Ce s-a intamplat in turul din urma cu o saptamana? Manchester United a remizat cu Sevilla, 2-2, dupa ce a condus cu 2-0, astfel ca tremura pentru calificare, in timp ce…

- Manchester United – Sevilla 2-2 a fost meciul serii din sferturile Europa League. Partida de pe Old Trafford a fost in format live score, pe AS.ro. AS Roma si Juventus au jucat si ele in aceasta seara. Toate rezultatele serii, din sferturile Europa League si Conference League, sunt pe AS.ro. Manchester…

- Feyenoord și AS Roma, echipe care s-au confruntat in finala Conference League din sezonul precedent (caștigata de italieni), se vor lupta in sferturile Europa League, dar cea mai interesanta intalnire din aceasta faza se anunța a fi cea dintre Manchester United și Sevilla (caștigatoare de 6 ori a competiției,…

- S-au aflat care sunt echipele calificate in sferturile Europa League, dar si in sferturile Conference League. Tragerea la sorti va avea loc vineri, de la ora 12, iar ulterior se vor afla si sferturile din UEFA Champions League, la ora 13:00. Juventus si Manchester United si-au respectat statutul de…

- Manchester United și AS Roma au fost performerele serii in Europa League. Formația antrenata de Jose Mourinho a caștigat lejer in fața celor de la Real Sociedad (2-0), iar englezii s-au impus și ei in fața unei alte echipe din LaLiga, Real Betis (4-1).