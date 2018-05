Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Braila sunt in alerta, dupa ce mai mulți muncitori au cazut intr-un bazin al stației de epurare a apei de la Insuraței.(CITEȘTE ȘI: ȘOFERUL MICROBUZULUI CARE A PROVOCAT TRAGEDIA DIN UNGARIA, IMPLICAT IN ALTE DOUA ACCIDENTE GRAVE. MAE, PRECIZARI DE ULTIMA ORA) Potrivit Antena3.ro, doi…

- La mai puțin de o luna de cand și-a inmormantat mama, Anamaria Prodan a venit in platoul emisiunii „Vorbește Lumea”. „Nu realizez, daca te referi la mama. Nu realizez, cum nu realizez din ‘92 ca nu mai este tata. Pentru mine, ei sunt acasa. Cand formez numarul, am impulsul asta sa sun – imi dau […]…

- Sfarșit tragic pentru o romanca din Italia! Ana Maria Craciun (36 de ani) a murit in chinuri groaznice dupa ce și-a facut o operație estetica banala. Femeia a murit miercuri (11 aprilie), in locuința sa din Orzinuovi, in brațele soțului ei. Romanca și-a facut operația estetica pe 5 iulie anul trecut,…

- Evenimentele neplacute care s-au petrecut in ultimele zile, starea de sanatate a Ionelei Prodan, dar și moartea cantareței Viorica Batan, au afectat-o foarte tare pe Silvana Riciu, care a izbucnit in lacrimi la emisiunea “Vorbește lumea”. Artista și-a amintit de mama ei, care a decedat in urma cu mai…

- Doi tineri au murit aseara intr-un accident rutier teribil produs in Cluj. Accidentul a avut loc pe centura municipiului Cluj-Napoca, pe soseaua intre Apahida si Valcele. Tragedia s-a petrecut din cauza unui tanar baut, care a depasit neregulamentar, apoi a fugit de la locul accidentului. Soferul avea…

- Oleg Tabakov, un mare actor rus, a murit la varsta de 82 de ani. Tabakov fusese decorat de Vladimir Putin, președintele Rusiei transmițand familiei marelui actor condoleanțe. „Oleg Pavlovitch (Tabakov) a murit dupa o lunga suferinta”, a anunțat conducerea Teatrului de Arta din Moscova, unde Tabakov…

- Laurette a declarat ca nu este implicata in nicio relație, negand, astfel, legatura cu cetațeanul grec cu care s-a afișat la un eveniment. Mulatra a dezvaluit ca, sambata, a plans in mașina deoarece nu și-a putut indeplini visul, acela de a deveni actrița. „Cel mai mare regret este ca pe la 20 si putin…