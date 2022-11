Stiri pe aceeasi tema

- Autointitulat inițial cel mai mic festival din oraș, Analog Mania a ajuns la a 10-a ediție. Evenimentul a demarat la mijlocul lunii octombrie, de “International Home Movie Day”, cu premiera filmului „9 ½”, ce a avut loc la Casa Tineretului. Cu ocazia a o suta de ani de la lansarea de catre Pathe a formatului…

- Cea de-a 17-a ediție a festivalului Simultan a avut loc la Timișoara, in perioada 10 – 18 septembrie, evenimentul din acest an desfașurandu-se sub motto-ul „The Changing and the Indeterminate”. Manifestarile din acest an au avut loc la muzeul Corneliu Miklosi, Comenduirea Garnizoanei și Escape Underground…

- Sambata, 10 septembrie s-a incheiat cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția/Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Relativ surprinzator, premiul ”Leul de Aur” a revenit documentarului ”All the Beauty and Bloodshed”, al regizoarei Laura Poitras, un film…

- Festival de excepție in municipiul Adjud. Primaria și Casa de Cultura ”Tudor Vornicu” au organizat in perioada 2 – 4 septembrie festivalul „Folk INTRE 2 APE“, care a avut loc in Piațeta ”Ion Dichiseanu”. Festivalul a fost dedicat tuturor celor indragostiți de muzica folk, „celor care apreciaza tonalitațile…

- Cea de-a zecea ediție a festivalului Jazz in the Park, unul dintre cele mai importante festivaluri europene de jazz contemporan, va avea loc in Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, intre 1 și 4 septembrie 2022. Ediția aniversara vine cu un line-up de excepție, precum și cu o multitudine…

- A doua ediție a festivalului {st.art: are loc pe 10 – 11 septembrie in zona Calea Victoriei, pe strazile Ilfov și Inginer Guglielmo Marconi In line-up-ul acestei ediții ii vom regasi pe Mahony, Edykov, Afgo, Dumad, Dobrikan, Paulina, alaturi de un moment special semnat de Loredana. St.ART aduce arta…

- Parcul Gradina Morii din Sighetu Marmației gazduieste, in zilele de 20 și 21 august, editia a X-a a Festivalului concurs național ”Floare de colț”. In prima zi a festivalului vor urca pe scena Mircea Vintila, Florin Chilian, Ducu Bertzi, Marius Bațu și grupul Clasic. Duminica, 21 august, va avea loc…

- Primarul Emil Boc este fanul muzicii electronice și nu a lipsit deloc de la Untold 2022. In fiecare zi a plecat de la festival dupa ora doua, iar sambata seara a fost surprins la scena principala, in timp ce dansa alaturi de soția lui, Oana Boc, ministrul de Interne Lucian Bode și președintele PNL Cluj,…