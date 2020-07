“Jos POLITICA fricii!” Pare ca guvernul ne iubește doar cand tremuram de frica: timp de cateva saptamani, discursul oficial despre Covid-19, pericolele sale, faptul ca, probabil, nu va disparea (cel puțin pe termen scurt) și precauțiile necesare pentru prevenirea lui au invadat din nou spațiul... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

