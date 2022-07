“Jos pălăria” pentru Andrei Cristea! Prunea: “Merita mai mult de la Iaşi” Cel mai important fotbalist iesean de dupa 1989, Andrei Cristea, a fost numit in aceasta saptamana antrenor principal la ACSFC Dinamo Bucuresti. Echipa este patronata de omul de afaceri Nicolae Badea si are ca obiectiv promovarea in Liga a III-a de fotbal. Dupa ce a primit de la Poli doar oferta de a activa in cadrul Centrului de Copii si Juniori, Cristea a plecat vara trecuta la CS Mioveni, iar in acest an a pus punct unei cariere de 20 de ani de fotbalist profesionist. Cel despre care primarul Iasului, Mihai Chirica, spunea ca, dupa ce nu va mai juca, va ocupa orice functie doreste la Poli,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este programata ultima etapa din totalul de 3 al preliminariilor fazei regionale din Cupa Romaniei. Grupa 1, care a reunit caștigatoarele județene din Bacau, Iași și Neamț s-a redus la un singur meci, cel programat azi, de la ora 18.00, intre nemțenii de la Victoria Horia și bacauanii de la Unirea.…

- Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon" va organiza in perioada 15 - 17 iunie 2022 prima editie a unui eveniment dedicat zilelor unitatii medicale. Acesta se va desfasura in format hibrid, atat cu prezenta fizica, cat si online, iar deschiderea oficiala va avea loc miercuri, 15 iunie 2022, de la ora 17.00…

- Nu mai putin de opt medalii au obtinut inotatorii de la CSU Politehnica in Cupa Romaniei la Senori, Tineret si Juniori. De cinci ori timisorenii s-au clasat pe prima treapta a podiumului. Un argint si doua bronzuri au completat „castigurile” in competitia desfasurata la Targoviste. Prima zi a adus si…

- Un tanar de 19 ani din Iasi, comuna Recea, cioban la o stana, a fost atacat de o ursoaica in aceasta dimineata, in jurul orelor 10.00. Baiatul abia a fost salvat din ghearele ursoaicei de cainii de la stana. Animalul l-a trantit la pamant si cu ghearele l-a lovit in zona gatului, la ochi, pe piept si…

- Dat afara de la Poli, Andrei Cristea mai are vorbe frumoase despre Iasi De-a lungul istoriei au fost numeroase exemple de fotbalisti sau antrenori exponentiali ai unor cluburi care au fost tratati injust sau uitati rapid de echipele pentru care au scris istorie. Iasul nu a facut exceptie. Cel mai…

- PSD Iasi critica dur recentele evenimente si actiuni derulate in sediul PMP Iasi. Violenta fizica nu isi are locul in niciun context. Cu atat mai grav este faptul ca Petru Movila, fostul presedinte al PMP Iasi, reprezinta Iasul, fiind numit in functia de manager public chiar de primarul PNL Mihai Chirica.…

- Piața muncii din Romania inregistreaza in 2022 o schimbare majora in ceea ce privește cerințele angajatorilor, alimentata de transformarile generate de pandemie din ultimii doi ani. Companii din industrii care in mod tradițional nu cautau cu precadere specialiști tech – Automotive, Fintech si Energie…