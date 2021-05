"Jos mâinile de pe hijab!": Tinerele musulmane din Franța protestează împotriva legii anti-separatism islamist Mariem Chourak, în vârsta de 16 ani, este o musulmana evlavioasa care considera purtarea hijabului o expresie a devotamentului ei fața de profetul Mahomed însa o propunere a senatorilor francezi i-ar putea interzice în curând sa faca acest lucru în public, relateaza Reuters.



Amendamentul adus proiectului legii &"anti-separatism&" redactata pentru a întari protejarea valorilor seculare ale Franței ar urma sa se aplice fetelor cu vârsta de sub 18 ani, atragând indignare și declanșând o mișcare de protest în mediul online sub… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franța va extinde masurile de carantina care vizeaza acum doar locuitorii regiunii Paris la intreaga țara incepand de sambata. Anunțul a fost facut președintele Franței, Emmanuel Macron, care a subliniat ca școlile vor fi inchise pentru trei saptamani, potrivit Reuters. Persoanelor care se deplaseaza…

- Franța va extinde masurile de carantina care vizeaza acum doar locuitorii regiunii Paris la intreaga țara incepand de sambata, iar școlile vor fi inchise pentru trei saptamani, a anunțat președintele Franței, Emmanuel Macron, relateaza Reuters și AFP.

- Premierul francez Jean Castex a reimpus, joi, o carantina de o luna in Paris si in parti din nordul tarii, din cauza ritmului lent al vaccinarilor si a raspandirii unor variante mai contagioase ale coronavirusului, transmite Reuters. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID,…

- Armata israeliana nu se opune unui nou acord nuclear iranian, dar trebuie sa faca „practic imposibil” ca Iranul sa achiziționeze arme nucleare, a declarat șeful acesteia joi înalților oficiali militari francezi, a aflat AFP.Președintele israelian Reuven Rivlin și șeful statul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca ideea sa privind „autonomia strategica europeana” in sectorul apararii nu inseamna ca vrea o indepartare de SUA, ci de a face din Europa un partener mai de incredere si de a intari NATO, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca ideea sa privind "autonomia strategica europeana" in sectorul apararii nu inseamna ca vrea o indepartare de SUA, ci de a face din Europa un partener mai de incredere si de a intari NATO, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. "Cred in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat joi disponibilitatea reafirmata a SUA de a se angaja in relatia cu Iranul, si-a oferit serviciile in calitate de mediator onest si a afirmat ca Arabia Saudita si Israelul trebuie, in ultima instanta, sa fie implicate intr-un fel sau altul in acest dosar,…