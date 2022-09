Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana analizeaza stabilirea unui plafon al pretului petrolului, restrictii mai stricte pentru exporturile de inalta tehnologie catre Rusia si mai multe sanctiuni impotriva unor persoane, au declarat joi diplomatii, ca raspuns la ceea ce Occidentul a condamnat ca o noua escaladare in razboiul…

- Diplomația rusa a anunțat joi ca a refuzat oferta autoritaților de la Berna de a reprezenta la nivel diplomatic interesele ucrainene in Rusia și interesele Moscovei in Ucraina, deoarece nu mai considera Elveția o țara neutra, informeaza Reuters . Elveția are o tradiție diplomatica indelungata de a acționa…

- Europa se afla in cel mai periculos moment al sau dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial in contextul razboiului declansat de Rusia in Ucraina, a apreciat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de EFE. ‘Nu trebuie sa ne speriem si nici sa exageram, dar trebuie sa intelegem clar ca ne…

- Comisia Europeana a propus, vineri, noi sanctiuni impotriva Rusiei, printre care o interdictie asupra exporturilor de aur rusesti catre blocul comunitar, transmit AFP, Reuters si dpa. Anuntul a fost facut de vicepresedintele CE pentru relatii interinstitutionale, Maros Sefcovic, in timpul unei reuniuni…

- Uniunea Europeana „și-a tras un glonț in plamani” prin sancțiunile economice nechibzuite impuse Rusiei, care, daca nu sunt retrase, risca sa distruga economia europeana, a declarat vineri, 15 iulie, premierul maghiar Viktor Orban, citat de Reuters . Livrarile de gaze catre Europa s-au diminuat, iar…

- Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters, noteaza mediafax. Fiala spune ca se așteapta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus joi preluarea consortiului Sakhalin Energy Investment Co de catre o alta companie, decizie ce ar putea afecta aprovizionarea Japoniei cu gaze naturale lichefiate (GNL) si sa puna mai multa presiune pe pretul acestor gaze pe piata mondiala, relateaza agentiile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor statelor NATO ca tara sa are nevoie de mai multe arme si de bani, circa 5 miliarde de dolari pe luna, pentru a se apara in fata agresiunii Rusiei, el sustinand ca ambitiile Moscovei nu se opresc la Ucraina, transmit agentiile Reuters…