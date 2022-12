Stiri pe aceeasi tema

- Finalul de an este foarte incarcat pentru artiști, iar Fly Project nu face excepție. Artistul a depașit meleagurile romanești, se bucura de succes internațional, iar hiturile Fly Project rasuna din Europa pana in America Latina și Asia. „Plec in turneu imediat dupa Craciun, in noaptea de Revelion am…

- Marcel Ciolacu i-a trimis o scrisoare oficiala cancelarului austriac Karl Nehammer in care il invita in Romania pentru a vedea singur de ce Romania merita sa faca parte din spațiul Schengen. „Este ceea ce i-am transmis cancelarului austriac, Karl Nehammer , printr-o scrisoare oficiala și prin intermediul…

- Iarna este un anotimp care aduce bucurie, iubire și mai mult timp pe care poți sa il petreci cu familia. Și cum ai putea petrece un timp mai de calitate cu familia daca nu intr-o excursie? In timpul iernii, unii prefera sa faca ski sau snowboarding, alții sa faca un om de zapada, iar alții sa bea o…

- Au plecat intr-o vacanța mult așteptata, dar s-au intors mult mai... obosiți! Karina Fetica și Marco Cigognini, singurele ispite de la Insula Iubirii care formeaza un cuplu, au marturisit ca au nevoie de odihna dupa o aventura atipica. Și-au facut bagajele, au plecat in Spania, dar stați sa vedeți cum…

- Prima VACANȚA din anul școlar 2022-2023: cate zile de cursuri mai au elevii și perioadele de sarbatori pana in decembrie Se apropie prima vacanța din anul școlar 2022-2023. Elevii mai au o saptamana de cursuri in noua structura de organizare, pe module și vacanțe mai dese. Vacanța incepe sambata, 22…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, ipostaza romantica, in vacanța romantica in care au plecat dupa ce afaceristul a refuzat, in instanța, sa divorțeze de fosta soție. Tot acolo, inca soțul Claudiei Patrașcanu și-a sarbatorit ziua de naștere, implinirea a 35 de ani, alaturi de iubita lui. Cum s-au fotografiat…