Stiri pe aceeasi tema

- Jorge a recunoscut ca și-a inșelat soția, iar aceasta l-a prins pe picior greșit. Artistul și Ramona Prodea au fost invitați la PROFM Romania, unde au facut dezvaluiri neștiute despre relația lor. Joi, 31 martie, Jorge și Ramona Prodea au fost prezenți in studioul de la PROFM Romania. Artistul a facut…

- Nu multe persoane trec peste infidelitațile partenerului sau de viața, insa Will Smith a fost dispus sa-i mai dea inca o șansa soției sale, Jada Pinkett, dupa 23 de ani de relație. Cei doi au impreuna și doi copii.

- Jorge și soția lui trec prin clipe grele, dupa ce fiul lor, David in varsta de 5 ani, a fost internat in spital, in urma unei pneumonii severe. Artistul a facut primele declarații despre starea copilului sau. „Suntem foarte speriați. Nu am crezut ca am putea trece prin așa ceva vreodata. Problemele…

- Ioana Simion a renunțat la divorțul de soțul ei, Ilie Nastase. Soția fostului tenismen a facut primele declarații despre motivul pentru care a luat aceasta decizie, avand in vedere ca era hotarata sa divorțeze de partenerul ei de viața.

- Blaze face parte din echipa Razboinicilor de la Survivor Romania 2022, fiind un concurent indragit și apreciat de fani. El este așteptat acasa de catre partenera lui, Izabela, pe care a cunoscut-o intr-un show matrimonial. Iata ca au ieșit la iveala detalii despre frumoasa lor casnicie! Ce spune Izabela…

- Astazi, 15 februarie, gemenii nascuți prematuri ai Alinei Laufer au implinit 1 an. Tatal micuților, Ilan, a transmis un mesaj emoționant pentru aceștia. Este zi de sarbatoare in familia Laufer. Gemenii, Nathaniel și Davina, au implinit 1 an, iar parinții lor sunt mai fericiți ca niciodata de cand aceștia…

- In cei treisprezece ani de cand este cea mai puternica figura politica a Rusiei, Vladimir Putin a aparut in preajma unor animale salbatice, de la tigri la urși polari. A aparut la volanul a tot felul de vehicule, de la o nava militara la un bombardier strategic. A fost vazut luptand pe tatami și calarind…

- Un nou sezon al emisiunii „Ochii din umbra”, prezentat de Ernest, va fi difuzat incepand din 12 februarie, de la ora 22:00, la Kanal D. Prezentatorul de televiziune iși continua munca de detectiv și cauta sa scoata la iveala fața nevazuta a unor oameni obișnuiți, dar suprinzatori prin alegerile lor.…