- Echipa nationala de fotbal a Frantei este prima calificata in sferturi la Campionatul Mondial din Rusia, dupa ce a invins astazi Argentina lui Messi in optimi.Partida a fost una senzationala, francezii impunandu se cu 4 3 Golurile au fost marcate de Griezmann 13 din penalty , Pavard 57 , Mbappe 64,…

- Jaime Penedo (36 de ani), portarul statului Panama, a anunțat ca se va retrage din naționala, dupa ce a participat cu echipa sa la Campionatul Mondial din Rusia. Panama a pierdut și ultima partida din grupa, 1-2 cu Tunisia, iar acesta a fost ultimul meci pentru goalkeeperul care apara și poarta lui…

- Golul lui Januzaj (51') a adus Belgiei locul intai in grupa G, dupa victoria (scor 1-0) obținuta in fața Angliei. In celalalt meci al serii, Tunisia a trecut de Panama cu 2-1. Intra in material pentru a vedea programul complet al optimilor de la Campionatul Mondial de fotbal din Rusia.

- ​Au obținut victoria in minutul 95 contra Suediei, dar de aceasta data ulciorul s-a spart pe drumul anevoios spre optimi. Germania a fost invinsa de Coreea de Sud (2-0), iar Mannschaft-ul pleaca acasa inca din faza grupelor. Suedia (victorie cu 3-0) și Mexicul au obținut calificarea printre cele mai…

- Dezamagitor in primele doua partide de la Campionatul Mondial, Lionel Messi a ieșit la rampa atunci cand Argentina avea cea mai mare nevoie de el. Starul Barcelonei a reușit sa marcheze primul sau gol in Rusia, deschizand scorul in partida cu Nigeria. Selecționerul Jorge Sampaoli s-a declarat foarte…

- Deși neinclus in lotul Suediei dupa ce și-a anuntat retragerea la inceputul preliminariilor, Zlatan Ibrahimovic nu lipseste de la turneul final din Rusia. Acesta este prezent in caliate de comentator al Bein Sports care analizeaza Campionatul Mondial si prestatia Suediei.Desi digera cu greu…

- Considerata una din favorite la caștigarea trofeului, Franța a avut parte de un debut cu emoții la Campionatul Mondial din Rusia. Elevii lui Didier Deschamps au inceput promițator partida cu Australia, dar entuziasmul s-a stins pe parcurs. Tabela a ramas neschimbata in primele 45 de minute, cu cea mai…

- Francezi șocați la sosirea in hotelul in care stau la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018. Franta e cazata la un stabiliment de lux din regiunea Moscovei, iar gazdele ruse au tinut ca jucatorii sa se simta ca acasa. Usile camerelor in care stau fotbalistii francezi au fost personalizate, spre amuzamentul…