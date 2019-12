Jorge a tras o sperietura zdravana si si-a anuntat fanii ca nu va mai manca niciodata la restaurant. Cantarețul a povestit ca s-a simțit rau dupa ce a luat masa in oraș și ca a facut toxiinfecție alimentara.

Andreea Balan, momente cumplite. Fiica ei, internata in stare grava la spital dupa ce A LESINAT

"Credeati ca mor? Nu scapati asa usor de mine. Dar pot sa va jur ca aseara m-am cam speriat cu toxiinfectia alimentara. In fiecare minut ma gandeam la copii si il rugam pe Dumnezeu sa ma lase sa traiesc pentru copiii mei. Love you. In plus, e exact ce aveam nevoie acum de Craciun.…