Jorge, în depresie după decesul tatălui. „Eram sfâșiat, pur și simplu” Artistul Jorge, nascut in Constanța, a implinit anul acesta 38 de ani. Invitat in platoul emisiunii Vorbește Lumea , prezentatorul TV a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața lui. Jorge, in depresie dupa decesul tatalui. „Eram sfașiat, pur și simplu” „Dupa ce tatal meu a murit, eu faceam 24 de ani, la o zi dupa inmormantare semnam un contract, era primul meu contract dupa ce ajunsesem pe sticla. Ma lansam ca artist solo”, a marturisit Jorge. Impactul pierderii tatalui sau l-a resimțit mult mai tarziu insa. „A murit bunicu’. Bunicu’ avea 90 de ani. Dupa ce a murit bunicu’,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

