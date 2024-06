George Papagheorghe, cunoscut sub numele de scena Jorge, a vorbit deschis despre pierderile financiare semnificative pe care le-a suferit in trecut. Cantarețul, apreciat pentru muzica sa și aparițiile pe micul ecran, a impartașit cum o afacere eșuata i-a lasat o gaura de 350.000 de euro in buget. Astazi duce o viața fara griji insa nu intotdeauna viața sa a fost lipsita de provocari. Eșec in afaceri: o lecție dificila Jorge a dezvaluit ca investiția sa in domeniul IT, in urma cu cațiva ani, nu a avut succesul scontat. “350.000 de euro, cam așa. A durut și pot sa-ți spun ca in sufletul meu inca…