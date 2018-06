Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Ewan McGregor va juca in ''Doctor Sleep'', un sequel al filmului ''The Shining'' (1980), regizat de reputatul cineast Stanley Kubrick si considerat unul dintre cele mai bune filme din istoria genului horror, relateaza revista de specialitate Variety,…

- Val Kilmer i s-a alaturat lui Tom Cruise pentru un sequel al filmului 'Top Gun' pe care il filmeaza studioul Paramount, potrivit site-ului de specialitate The Wrap citat joi de EFE. Tom Cruise a postat la 31 mai o fotografie pe contul sau de Twitter prin care dezvaluia ca au inceput…

- Actorul american James Marsden, unul dintre protagonistii serialului de succes 'Westworld', se va afla in fruntea distributiei unui lungmetraj bazat pe jocul video 'Sonic the Hedgehog', potrivit revistei de specialitate Variety, citata joi de EFE. Studioul Paramount va…

- Regizorul britanic Terry Gilliam a suferit un atac cerebral care l-a impiedicat sa participe la audierea de luni, cand o curte franceza de justitie urma sa dea verdictul privind proiectia filmului sau „The Man Who Killed Don Quixote” la Festivalul de la Cannes, anunta News.ro.Informatia a…

- In aprilie va fi o avalansa de vedete de la Hollywood in Bucuresti pentru ceea ce se anunta cea mai cool premiera a unui film romanesc. E vorba despre filmul The Wanderers – Vanatorul de spirite.

- Actrita franceza Stephane Audran, starul lungmetrajului „Festinul Babettei”, premiat cu Oscar in 1989, a murit marti, la varsta de 85 de ani, a declarat familia artistei pentru AFP. „Festinul Babettei” – povestea unei refugiate franceze care introduce unei comunitati daneze stricte placerile senzuale…