Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), pe Burnley, in etapa a XX-a a campionatului englez de fotbal, prima a returului potrivit news.roAnthony Martial '44 si Rashford '90+5 au marcat golurile. In urma acestui rezultat, United a ajuns la un punct de…

- Clubul englez de fotbal Everton a anuntat, sambata, ca italianul Carlo Ancelotti a semnat un contract pe patru ani si jumatate pentru a deveni noul manager al gruparii din Premier League. Tehnicianul italian, care a cucerit trei trofee in Liga Campionilor pe parcursul carierei sale, va prelua oficial…

- Clubul englez de fotbal Everton a anuntat, sambata, ca italianul Carlo Ancelotti a semnat un contract pe patru ani si jumatate pentru a deveni noul manager al gruparii din Premier League. Tehnicianul italian, care a cucerit trei trofee in Liga Campionilor pe parcursul carierei sale, va prelua oficial…

- Manchester City nu si-a pierdut increderea, dupa o singura victorie din ultimele cinci meciuri, pentru ca intotdeauna este important sa analizezi performanta, nu doar rezultatul, a afirmat antrenorul Pep Guardiola, citat de Reuters. Sambata, City a remizat cu Newcastle United, ajungand la un handicap…

- Federatia Engleza de Fotbal (FA) a anulat, marti, cartonasul rosu acordat jucatorului echipei Tottenham, Son Heung-min, pentru ca a “pus in pericol intregritatea fizica” a lui Andre Gomes la meciul cu Everton, scor 1-1, relateaza bbc.com.Decizia de anulare a eliminarii a fost luata de o comisie…

- Antrenorul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a exclus sa foloseasca echipe diferite in meciurile din Cupa Ligii engleze si la Mondialul cluburilor, partide care vor avea loc in decembrie. Liverpool va juca in penultima saptamana a lunii decembrie, in sferturile Cupei Ligii, cu Aston Villa,…

- Liverpool s-a impus, duminica, cu scorul de 2-1, in fața lui Tottenham, in etapa 10 din Premier League, anunța MEDIAFAX.Tottenham a deschis scorul, in minutul 1, prin golul marcat de Harry Kane, cu capul. Jordan Henderson a readus egalitatea pe tabela de marcaj, in minutul 52, șutand din voleu,…

- Paris Saint-Germain, Tottenham si Manchester City au castigat la scor meciurile jucate marti seara in Liga Campionilor la fotbal. PSG a surclasat-o pe FC Bruges cu 5-0, in deplasare, prin dubla lui Icardi si tripla lui Mbappe. Tottenham Hotspur, finalista editiei trecute, a…