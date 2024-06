Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Emmanuel Macron a surprins tara cand a convocat scrutinul, dupa ce alianta sa de centru fusese depasita in alegerile europene din aceasta luna de Adunarea Nationala (Rassemblement national, RN) a lui Marine Le Pen. Partidul eurosceptic si antiimigranti al acesteia a fost multa vreme un…

- Aproape 50 de milioane de francezi sunt chemați la urne dupa ce Macron a dizolvat Adunarea Nationala. Reprezentat de Jordan Bardella, in varsta de 28 de ani, partidul Rassemblement National (RN – Adunarea Naționala) se afla in fruntea sondajelor, care ii acorda intre 34% si 37% din intentiile de vot,…

- Jordan Bardella, liderul formațiunii Rassemblement National (RN, "Adunarea Naționala", de extrema dreapta) a exclus trimiterea de trupe in Ucraina și furnizarea de rachete cu raza lunga Kievului, daca va caști...

- Cu 12 zile inainte de primul tur al alegerilor legislative din Franta, liderul extremei drepte Jordan Bardella a declarat marti ca nu va candida pentru functia de premier daca nu este sigur ca partidul sau, Adunarea Nationala (Rassemblement national, RN), nu va dispune de o majoritate absoluta in parlament,…

- Cel putin 250.000 de persoane au marsaluit sambata, 15 iunie, in Franta, in semn de protest impotriva partidului de extrema dreapta Adunarea Nationala, inaintea alegerilor legislative anticipate convocate de presedintele Emmanuel Macron, relateaza AFP, citata de Agerpres, și Reuters.Macron a cerut duminica,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a declarat convingerea joi, la Bruxelles, ca Franta va ramane un aliat „solid si important” indiferent de viitorul sau guvern, relateaza AFP. „Ma astept ca Franta sa ramana un aliat puternic si important in viitor”, a declarat Stoltenberg, intrebat despre…

- Ascensiunea unor partide nationaliste, considerate mai favorabile Rusiei, atat in Franta, cat si in Uniunea Europeana (UE), in urma alegerilor europene, va fi urmarita „cu atenție” in Federația Rusa, a anunțat, luni, Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, relateaza AFP, citata e News.ro.„Majoritatea…

- Partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala – Rassemblement National (RN), al lui Marine Le Pen, a caștigat in mod clar alegerile europarlamentare din Franța, arata sondajele efectuate la ieșirea de la urne, potrivit agenției Reuters. Rassemblement National (RN) a obținut peste 32 la suta din voturi…