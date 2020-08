Stiri pe aceeasi tema

- Pryce va prelua rolul de la colegul sau din "Game of Thrones" Tobias Menzies, care l-a interpretat pe acest personaj controversat in sezonul trei si in patru. El se va alatura actritei Imelda Stauton, care va fi regina Elizabeth a II-a, si lui Lesley Manville - printesa Margaret (care a preluat rolul…

- Imelda Staunton este a treia actrita care o interpreteaza pe regina Elizabeth a II-a dupa Claire Foy si Olivia Colman. Aceasta va reveni in ultimul sezon, la fel ca Lesley Manville, care o va interpreta pe printesa Margaret. Sezonul 6 se incheie la inceputul anilor 2000. Citeste si: Netflix…

- Cea de-a 94-a aniversare a reginei Elisabeta a II-a a fost marcata sâmbata printr-o versiune redusa a ceremonialului militar traditional „Trooping the Colour” (defilarea drapelului), ce s-a desfașurat la castelul regal Windsor, și nu în centrul Londrei, cu mii de oameni în…

- Cea dea 94-a aniversare a reginei Elisabeta a II-a a fost marcata sambata printr-o versiune redusa a ceremonialului militar traditional "Trooping the Colour" (defilarea drapelului) la castelul regal Windsor, nu in centrul Londrei, cu mii de oameni in public, ca de obicei, relateaza dpa si AFP. Garzile…

- Prințul Philip, soțul reginei Elisabeta a Marii Britanii, implinește, miercuri, 99 de ani. El iși va serba ziua de naștere alaturi de regina in izolare, la Castelul Windsor, in contextul pandemiei de coronavirus, noteaza The Guardian. Regina, in varsta de 94 de ani, și Philip mențin astfel regulile…