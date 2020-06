Jonas Blue si MAX lanseaza “Naked”, o piesa pe care o sa o asculti pe repeat in aceasta vara

Stiri pe aceeasi tema

- Guess Who lanseaza videoclipul „De Acasa” și ne demonstreaza prin puterea propriului exemplu ca orice perioada dificila poate fi transformata intr-o oportunitate de a (ne) cunoaște, de a invața, de a ajuta și vindeca prin creație. Piesa „De Acasa” a fost scrisa in perioada starii de urgența, dupa cum…

- Melting Dice a lansat azi videoclipul piesei „Scunsa”, al patrulea single de pe al doilea material de studio al trupei, un EP de șase piese intitulat „doi a șasea” Piesa vorbește despre nevoia de apropiere, despre disponibilitatea de a fi alaturi de alții și despre frana pe care ne-o punem singuri uneori…

- Dl. Dani, vocalistul, producatorul si compozitorul trupei Dl. Goe, lanseaza “Razboi”, prima piesa de pe EP-ul de debut al artistului ce poarta acelasi nume. “Am vrut sa fac un material usor diferit de ceea ce fac in mod obisnuit cu trupa Dl Goe. Sa experimentez cu anumite genuri muzicale. Cat despre…

- Alex Bittman continua seria de lansari de pe EP-ul “Los Tapes” si lanseaza a treia piesa, “Nu pot”, alaturi de Calinacho. “Nu pot” este cea mai noua piesa de pe EP si vine cu o schimbare de stil, fata de primele doua piese lansate deja. Este o piesa lenta, cu influente trap si acorduri de pian, ca element…

- Laurette Atindehou, manechinul roman cu radacini africane, revine in atentia publicului cu o noua piesa intitulata „African Queen”, in colaborare cu renumitul rapper stabilit in Londra, KC Pozzy. Este o piesa dance cu influiente orientale, iar tema principala este o linie melodica balcanica de saxafon.…

- Sore și Florian Rus scot „Sunetul meu preferat“, o piesa de dragoste ca o mangaiere pe suflet, menita sa aline dorul de oameni, locuri și sunete intr-o perioada de distanțare sociala. „E ok sa te arați vulnerabil, e ok sa recunoști atunci cand iți e dor și mi se pare un act de curaj sa iți asumi sentimentele,…

- Dupa un refren și un video pe canalul lui de TikTok cu care a facut ravagii și milioane de vizualizari, Emilian, artistul romantic de la HaHaHa Production, iși duce ideea muzicala mai departe și lanseaza piesa „Am innebunit” la cererea comunitații sale online. „M-am gandit sa sarbatoresc suceesul incredibil…

- Voltaj lanseaza „OM”, o piesa cu versuri puternice, ce transmite un indemn social care subliniaza importanța solidaritații, iubirii și acceptarii. „Cand am compus piesa «OM» nu ne gandeam ca vom trece printr-o perioada atat de dificila la momentul lansarii. Acum, mai mult ca niciodata, mesajul ei este…