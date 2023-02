Jonas Blue face echipa cu Felix Jaehn pentru “Weekends”. Scanteia magica pentru „Weekends” a venit in septembrie anul trecut, la Ibiza, cand ambii artiști au interpretat la reședința foarte apreciata de vara 2022, la Pacha, curatoriata de Robin Schulz. Jonas are parte de un 2023 uriaș, mai intai și-a vandut spectacolul principal din Londra la Ministry Of Sound pe 27 ianuarie. El va prelua apoi rezidențe in SUA, tocmai anunțate in Las Vegas și Atlantic City, in timp ce turneul sau de primavara in Japonia se epuizeaza rapid, data de la Tokyo fiind acum complet epuizata. Fanii se pot aștepta la mult…