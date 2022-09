Stiri pe aceeasi tema

- Jessie Reyez lanseaza melodia “Mutual Friend”, pe care a prezentat-o live in cadrul show-ului TV “Jimmy Kimmel Live!”. In acelasi timp, artista a dezvaluit, videoclipul piesei, care a fost regizat de Peter Huang. „Prietenul meu m-a sunat sa vorbim și sa-mi transmita un mesaj de la fostul meu (de parca…

- Solista timișoreanca Ana Kui a lansat un videoclip pentru piesa „Lumi paralele”, care a aparut pe albumul de debut al artistei, care a fost lansat anul trecut cu un concert desfașurat in prima zi a lunii iulie. „Piesa «Lumi paralele» face parte din albumul meu lansat anul trecut, «Ganduri țesute». Muzica…

- coZma, la doar 15 ani a facut vara și mai fierbinte decat era, cu o piesa inedita in colaborare cu Boby. De mic copil, acesta canta prin casa, iar peste cațiva ani, parinții s-au decis ca are tot ce este nevoie pentru a ajunge unul dintre cei mai mari artiști. Susținut de parinții sai, impreuna cu profesoara…

- Cuco a lansat albumul “Fantasy Gateway”, precum și un videoclip pentru piesa, in colaborare cu Kacey Musgraves și Adriel Favela. Cantecul prezinta vocea lui Kacey Musgraves și a lui Cuco care se desfasoara impreuna, inainte ca Adriel Favela sa intervina cu un vers, intreaga piesa impletindu-se intre…

- Palaye Royale a lansat single-ul “Fever Dream” și anunța albumul cu același nume. „Fever Dream”, piesa de titlu de pe viitorul album, va oferi o previzualizare perfecta a experienței sonore a noului lor material de studio. „Fever Dream” poate fi descris doar ca inceputul unei noi ere; Epopeea intinsa…

- Sam Fender a lansat melodia “Alright”. Piesa a fost inregistrata in timpul sesiunilor inițiale pentru cel de-al doilea album al lui Sam, Seventeen Going Under, și aterizeaza acum in timpul unei veri triumfale plina de spectacole in festival și inaintea primelor intalniri live ale lui Sam in SUA. Din…

- Goodboys a lansat piesa “Jack Flip”. Ajunsa exact la timp pentru sezonul de festival, refacerea melodiei legendare „Jack” de la Breach evoca toate ingredientele necesare pentru a deveni una dintre piesele de top din aceasta vara. „Jack Flip” combina ritmurile pop electrice cu cantitatea potrivita de…

- ILIRA a lansat piesa “Another Heart”. Cu un background internațional bogat, ILIRA, compozitoarea nascuta in Elveția din parinți din Kosovo și Albania, iși are reședința acum la Londra, de unde iși pune la cale cu succes viitoarele escapade muzicale, drept dovada fiind noul ei single, „Another Heart”.…