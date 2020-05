Jonah Hill ocupa primul loc in topul actorilor care injura cel mai mult in filme, gratie rolurilor pe care starul hollywoodian le-a interpretat in lungmetraje precum "Superbad" si "The Wolf of Wall Street", potrivit unui studiu realizat recent in Statele Unite, informeaza site-ul revistei Variety.



Specialistii de la Buzz Bingo au analizat peste 3.500 de scenarii cinematografice pentru a identifica filmul cu cele mai multe injuraturi si actorul care rosteste cele mai multe injuraturi in replicile sale. Datorita felului in care Jonah Hill a interpretat personajul Donnie Azoff, filmul…