Jon Schaffer, fondator al trupei Iced Earth, prima persoană care va pleda "vinovat" privind implicarea în revolta de la Capitoliu Jon Schaffer, chitarist si fondator al trupei Iced Earth si membru al organizatiei Oath Keepers, va fi prima persoana care va pleda &"vinovat&" privind implicarea în revolta din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu, potrivit News care citeaza NBC News.

E asteptat ca vineri el sa recunoasca ca a împiedicat derularea procedurilor oficiale si ca a patruns ilegal în cladirea Congresului american, au declarat mai multe surse.

Marturia lui Schaffer, rezident al statului Indiana, va fi prima obtinuta de guvernul federal în legatura cu revolta care a avut loc în urma cu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

