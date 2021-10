Stiri pe aceeasi tema

- Muzicienii Jon Bon Jovi, 59 de ani, si Bryan Adams, 61 de ani, au fost nevoiți sa-și anuleze toate aparițiile publice programate zilele acestea, dupa ce au fost testați pozitiv la coronavirus. Reprezentanți ai celor doi artiști au anunțat ca ei sunt vaccinați impotriva virusului și se simt bine, potrivit…

- Muzicienii Jon Bon Jovi si Bryan Adams au fost diagnosticati cu Covid-19. Acestia si-au anulat aparitiile publice programate zilele acestea, relateaza News.ro. Bryan Adams urma sa cante sambata seara impreuna cu Christina Aguilera, Mickey Guyton si H.E.R. la gala Rock and Roll Hall of Fame, in semn…

- Specialiștii de la CDC din Statele Unite ale Americii au anunțat cine sunt pacienții care ar putea avea nevoie sa le fie administrata și o a patra doza de vaccin impotriva coronavirusului. Despre cine ar fi vorba, mai exact. Cine sunt persoanele care ar putea avea nevoie de doza 4 de vaccin anti-COVID

- Parintele arhimandrit Emanuil Rus, starețul Manastirii Bixad, s-a stins astazi din viața, rapus de virusul necruțator COVID-19. Vestea tragica a fost anuntata printr-un comunicat pe o retea de socializare de Episcopia Ortodoxa Romana a Maramureșului și Satmarului: ”Preacuviosul Parinte Dr. Arhimandrit…

- Medicines Patent Pool (MPP) a anuntat ca a semnat un acord de licenta voluntara cu Merck in vederea facilitarii unui acces mondial – la un pret accesibil – la molnupiravir, medicamentul antiviral oral expermental impotriva covid-19, dezvoltat de catre Merck. In cazul in care va fi aprobat de catre autoritatile…

- Administratorul public al municipiului Bistrita, Ioan Peteleu, care in urma cu mai putin de doua saptamani a fost confirmat cu COVID-19 si se afla in izolare la domiciliu, a decedat in cursul noptii de marti spre miercuri, la varsta de 54 de ani, arata Agerpres. Membru al PNL, Ioan Peteleu a mai detinut…

- Administratorul public al municipiului Bistrita, Ioan Peteleu, care in urma cu mai putin de doua saptamani a fost confirmat cu COVID-19 si se afla in izolare la domiciliu, a decedat in cursul noptii de marti spre miercuri, la varsta de 54 de ani, arata Agerpres. Membru al PNL, Ioan Peteleu a mai…

- "Este greu de spus care va fi amploarea valului 4. Ne uitam la datele raportate zilnic și anume ca suntem pe o creștere importanta a numarului de cazuri. Ieri am avut peste 1300 de cazuri noi de infectare. Ne așteptam ca zilele urmatoare numarul acesta sa fie in creștere, ca urmare a faptului ca varianta Delta…