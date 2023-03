Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Orza a fost invins in runda a doua de Chico Kwasi, in GLORY 84! Sportivul roman a fost trimis de trei ori, la podea, astfel ca arbitrul a oprit meciul și l-a declarat caștigator pe olandezul Chico Kwasi. Gala a fost urmarita, in exclusivitate, in AntenaPLAY. Acesta a fost primul meci, pentru…

- Sportivul roman Adrian Sulca s-a oprit in optimile de finala ale cat. 73 kg, sambata, la Openul European de judo de la Roma, potrivit Agerpres.Sulca a intrat direct in turul secund, in care a castigat lupta cu germanul Kevin Abeltshauser, dar apoi a fost invins in optimi de italianul Edoardo Mella,…

- David Popovici a primit o noua confirmare a faptului ca victoriile și recordurile lui sunt foarte apreciate. Sportivul roman a fost votat cel mai bun inotator european al anului 2022, in cadrul premiilor Ligii Europene de Natatie (LEN) pe anul trecut, a anuntat forul continental, joi seara, pe site-ul…

- Olympique Marseille – PSG e azi, de la ora 22:10, in exclusivitate in AntenaPLAY. Meciul inceputului de an din Hexagon se desfasoara in optimile Cupei Frantei. Va fi a 12-a intalnire dintre cele doua cluburi uriase din Ligue 1 in Cupa. PSG a castigat 10 dintre cele 11 dueluri din Cupa Frantei, punand…

- Sporting – Porto, finala Cupei Ligii Portugaliei, e sambata, de la 21:45, in exclusivitate in AntenaPLAY. In supermeciul de maine, se intalnesc doua dintre cele mai titrate echipe din tara lui Cristiano Ronaldo. Sporting a ajuns in ultimul act dupa ce a batut-o pe Arouca, cu 2-1, in exclusivitate in…

- Lyon a invins-o cu 3-0 pe Chambery și s-a calificat in optimile Cupei Frantei Angers s-a impus si ea in partida cu FCOSK! Spectacolul total, in exclusivitate in AntenaPLAY. Patru partide din Cupa Frantei au fost transmise astazi pe AntenaPLAY, cat si in format live score, pe AS.ro. Ziua de fotbal s-a…

- Olympique Marseille – Rennes 1-0. OM s-a calificat in sferturile Cupa Franței! A fost spectacol total pe Velodrome, in exclusivitate in AntenaPLAY! Unicul gol al meciului a fost inscris de Mateo Guendouzi, in minutul 59. Olympique Marseille – Rennes 1-0 Final de meci! Marseiile s-a impus cu 1-0 și s-a…

- Gol „extraterestru” in Lyon – Metz 2-1! Ablie Jallow a avut o reușita fabuloasa in Cupa Franței. In urma acestei victorii, Olympique Lyon s-a calificat in 16-imile Cupei Romaniei. Gol „extraterestru” in Lyon – Metz 2-1 Lyon s-a impus in fața celor de la Metz cu scorul de 2-1 și s-a calificat in 16-imile…