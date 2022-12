S-a lansat o noua colaborare, Jolie feat Veve, cover dupa “Santa, Can’t You Hear Me”. O, ce veste minunata, s-a lansat o noua piesa, o colaborare intre Jolie și Veve, care au inregistrat un cover dupa melodia “Santa, Can’t You Hear Me” interpretata in varianta originala de Kelly Clarkson & Ariana Grande. Urmariți in continuare videoclipul și aflați detalii de la filmarile acestuia. Interpreta piesei “Zarurile” revine in atenția fanilor cu o noua piesa, de data aceasta un cover de Craciun. Jolie a inregistrat impreuna cu Veve, profesoara ei de canto, piesa “Santa, Can’t You Hear Me” interpretata…