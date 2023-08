Stiri pe aceeasi tema

- Formeaza un cuplu de aproape un deceniu. In trecut nu se gandeau la casatorie, insa iata ca lucrurile s-au schimbat. Catalina Grama, cunoscuta și ca Jojo in spațiul public, s-a cununat civil cu Paul Ipate, intr-un cadru magic din Italia. Imaginile au facut furori printre internauți. Cum s-au cunoscut Catalina…

- Sandra Izbașa (33 de ani), fosta gimnasta, s-a casatorit religios cu Razvan Banica (31), nepotul lui Ștefan Banica Jr.. La doi de la cununia civila, Sandra Izbașa s-a casatorit și religios cu Razvan Banica. Cei doi s-au intalnit in urma cu 3 ani. ...

- Mircea Moldovan, fosta ispita de la Insula Iubirii, s-a casatorit in Italia cu aleasa inimii. Simona, soția lui, este de o frumusețe rapitoare. Iata cum arata femeia care l-a cucerit in rochie de mireasa.

- Marea campioana la gimnastica, medaliata cu aur la Jocurile Olimpice, Catalina Ponor s-a casatorit religios. Mirele a venit pe cal, iar mireasa in caleasca, potrivit news.ro.Nunta a avut loc sambata, cand Catalina Ponor si Bogdan Jianu si-au botezatu si baietelul. CITESTE SI Neversea 2023 - Peste…

- Deși sunt inca tineri, cuplul solid pe care cei doi il afișeaza ii face pe mulți sa se intrebe incotro va duce relația lor. Recent, iubita lui Selly s-a fotografiat intr-o galerie cu rochii de mireasa, iar ipostaza i-a pus imediat pe ganduri pe fani. Iata despre ce este vorba!

- Actrița Ana Odagiu s-a casatorit cu colegul ei de breasla, Conrad Merricofer, marți, 30 mai 2023. Frumoasa vedeta a dat vestea printr-o postare pe contul ei de Instagram, acolo unde a oferit mai multe detalii.