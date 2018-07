Jojo, fashion guru Fie ca are proiecte in derulare in Bucuresti sau in tara, fie ca pleaca in vacanta, Catalina Grama are un look fresh si inspirational, de veritabila fashionista. Lui Jojo ii place sa combine fuste sau pantaloni cu imprimeu cu tricouri cu mesaje ori camasi de vara, ii plac dungile si bulinele, costumele de baie cu aer vintage, cu talie inalta, alege accesorii moderne, uneori colorate, alteori lady like si, per total, pare adepta look-ului estival mediteranean, usor retro, cu influente italienesti si frantuzesti. Iata cele mai cool outfituri din acest sezon cald, din care va puteti inspira si voi. Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru examenul de admitere in ciclul de studii universitare de licenta, in anul universitar 2018-2019, la Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) au fost scoase la concurs de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, 6.045 de locuri, dintre care 1.075 de locuri cu taxa, informeaza News.ro. Concursul…

- Stanescu a argumentat ca nu trebuie sa fie mai multe persoane nevinovate in inchisoare, este de ajuns sa fie o singura persoana in asemenea situatie si lucrurile trebuie indreptate."Oamenii ne-au votat si pentru programul de guvernare dar si sa indreptam lucrurile in aceasta tara. Pentru…

- Probleme la zi: Programul "Investeste in tine" 13.20 PROBLEME LA ZI. Programul "Investeste în tine", care va fi adoptat saptamâna viitoare de Guvern si prevede acordarea unor credite de stat cu dobânda zero, garantate de stat în proportie de 80%. Invitati:…

- O politista de la Brigada Rutiera, acrosata in Piata Universitatii din Bucuresti de o masina, dupa ce l-a avertizat pe sofer ca trecuse pe rosu. Detalii in articol continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a anuntat, vineri, ca Judecatoria Sectorului 1 a respins ca neintemeiata chemarea sa in judecata, dupa ce primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a dat in judecata, acuzandu-l de calomnie.

- Amazon si Amazon Web Services (AWS) au inaugurat oficial noul sediu si centru de dezvoltare si tehnologie din Bucuresti, creand peste 650 de locuri permanente in domeniul tehnologiei cat si in mediul corporate, care se adauga celor 1.000 pe care compania le are deja in Romania. ”Centrul de dezvoltare…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a crescut in primul trimestru cu 19,31%, comparativ cu perioada similara din 2017, la 2.305, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe firme şi…

- Zilele trecute, la meciul dintre CSA Steaua și Academia Rapid, la tribuna oficiala și-au facut apariția Lora cu Ionuț Ghenu și comediantul Andrei Ciobanu cu iubita. Chiar daca nu pare, Lora este microbista infocata și merge pe stadion ori de cate ori are ocazia. In pauzele dintre concerte sau filmari,…