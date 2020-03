Jojo, apariţie şocantă pe Instagram. Ce boală a contactat artista Jojo, pe numele real Catalina Grama, se confrunta cu o raceala destul de grava. Artista le-a cerut fanilor ajutorul in legatura cu mastile de protectie, pe care este nevoita sa le poarte ca sa nu ii infecteze si pe cei din jurul sau. Jojo si-a intrebat prietenii virtuali de unde ar putea sa achizitioneze acele masti, pentru ca nu le mai gasește la farmaciile din apropierea casei sale. Momente grele pentru Jojo. A fost operata de urgenta Jojo a vorbit recent despre copiii ei aceasta pe contul ei de socializare. "Cand suntem toți patru, suntem compleți. Achim cand era de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

