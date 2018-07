Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Buzdugan a povestit, la emisiunea lui Teo Trandafir, ca a fost dezamagit de atitudinea unor persoane in Grecia, acolo unde iși petrecea concediul. El a spus ca indivizii pareau oameni ok, dar a fost profund surprins la final. Vedeta de radio și televiziune, care este indragostit de Grecia, de…

- Kylie Jenner a luat o decizie radicala! Vedeta a ajuns pe mana medicilor esteticieni pentru a-și scoate acidul hialuronic din buze. (Oferta speciala playstation) Prima oara cand și-a marit Kylie Jenner buzele a fost la varsta de 17 ani. Vedeta a trecut pragul medicilor esteticieni, cu acordul parinților,…

- Ozana Barabancea a slabit spectaculos, dar șirul transformarilor continua! Vedeta vrea neaparat sa aiba niște forme de invidiat așa ca va trece, din nou, pragul medicilor esteticieni. (Promotiile zilei la monitoare) A slabit 42 de kilograme, iar din cauza surplusului de piele Ozana Barabancea va fi…

- Oana Roman a vorbit despre relația pe care a avut-o, in trecut, cu tatal ei, Petre Roman. Vedeta a dezvaluit ca s-a luptat cu drepesia din cauza faptului ca parintele ei a vizitat-o doar de cateva ori in perioada in care studia in Franța și ca fostul premier nu ezista sa o loveasca daca nu […] The post…

- Andreea Esca este, poate, cea mai cunoscuta prezentatoare de știri din Romania. Vedeta este angajata de ani buni la Pro TV și se bucura de mare succes. Recent, in cadrul unui interviu, aceasta a dezvaluit ce a facut cu primii bani pe care i-a caștigat, dupa ce a jucat intr-un film, cand era in liceu.…

- Alexandra Stan și-a spart arcada intr-un accident pe care l-a avut in urma cu puțin timp. Vedeta a ajuns pe mana medicului estetician! (Reduceri mari la jocuri PC) Alexandra Stan a trecut astazi prin momente de groaza! Artista a marturisit pe contul ei de Instagram ca a avut parte de un accident. In…

- Brigitte Sfat a ajuns, din nou, pe mana medicilor esteticieni. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Vedeta a optat de aceasta data pentru un tratament facial non-invaziv. (CITEȘTE ȘI: BRIGITTE NASTASE A MARTURISIT CUM ARATA BARBATUL PERFECT! „E SINCER ȘI NU RASPUNDE…

- In urma cu un an, Corina Danila a descoperit ca are probleme de sanatate, mai exact la coloana. In urma investigațiilor, medicii i-au recomandat sa slabeasca, astfel din luna martie anul trecut, vedeta a mers regulat la control și a facut analize, iar ajutorul specialiștilor a funcționat. Prezentatoarea…