joiaGFN aduce sincronizarea cu noi conturi, și preîncărcare pentru Fortnite în update-ul 2.0.29 Știrile de saptamana aceasta pentru aplicația GeForce NOW includ funcționalitați, incarcare mai rapida pentru sesiuni și jocuri noi in libraria GFN. GeForce Now: Mai bun Se intampla foarte multe lucruri in spatele scenei, unde echipa nvidia lucreaza pentru a imbunatați experiența de gaming in cloud. Inginerii lucreaza pentru a imbunatați sesiunile de streaming, pentru a optimiza jocuri și pentru a dezvolta noi funcționalitați. GeForce Now: Gaming mai rapid Una dintre funcționalitațile pe care Nvidia le testeaza cu utilizatorii Founders și Priority este preincarcarea, care incarca parți ale jocului… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile centrale au emis o noua lista cu țarile din care cei ce sosesc in Romania TREBUIE sa stea 14 zile in carantina. Grecia este una dintre ele. Bineințeles, exista și excepții de la carantinare: Aseara, autoritațile centrale auemis o n oua lista cu țarile din care cei ce vin TREBUIE sa stea…

- Ediția de saptamana aceasta din joiaGFN vine cu 15 noi jocuri cu conținut nou și NVIDIA RTX și DLSS pentru o parte dintre ele. Mai mult, este disponibila o recompensa GeForce NOW pentru Spellbreak. Nvidia GeForce Now: Recompense Unul dintre beneficiile pe care le ai daca ești membru GeForce NOW este…

- ​O companie din Taiwan pe nume TSMC este evaluata la peste 600 miliarde dolari, are peste 50.000 de angajați și procesoarele pe care le produce pentru alte companii se regasesc în diverse aparate, de la smartphone-uri pâna la avioane de vânatoare. Deși TSMC nu este foarte cunoscuta…

- ASUS ROG Swift PG259QNR este unul dintre cele mai impresionante monitoare din gama celor de la ASUS, iar rata de refresh a panoului, de 360 Hz, fac din acesta unul dintre cele mai bune de pe intreaga piața a display-urilor de gaming. Monitorul de la ASUS livreaza fara probleme performanța promisa in…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, susține ca singura problema cu lista publicata recent de Ministerul Sanatații e data de interpretare. „A fost aprobata și prelungirea starii de alerta. Exista o modificare importanta, cu reducerea de la orei de la 23 la 22. Masurile raman la fel in rest. Nu e nici o…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, susține ca singura problema cu lista publicata recent de Ministerul Sanatații e data de interpretare. „A fost aprobata și prelungirea starii de alerta. Exista o modificare importanta, cu reducerea de la 23 la 22. Masurile raman la fel in rest. Nu e nici…

- Municipiul București a intrat din nou in scenariul roșu, dupa ce numarul cazurilor de COVID-19 a crescut semnificativ in ultimele zile, iar rata de infectare a depașit 3 la mia de locuitori. Comitetul pentru Situații de Urgența a decis noi restricții, ce au intrat in vigoare incepand cu data de 8 martie,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de vineri noua lista a țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din aceste țari. sursa: https://necenzuratph.ro