Stiri pe aceeasi tema

- Trei cetateni palestinieni au fost gasiti ascunsi in remorca unui TIR, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Negru Voda, incercand sa intre ilegal in Romania, a informat, marti, Garda de Coasta, potrivit Agerpres.Autovehiculul, inmatriculat in Republica Moldova, era condus de un cetatean moldovean.…

- Avand in vedere conflictul armat din Ucraina, numai in anul 2022 peste 9 milioane de persoane au tranzitat punctele de trecere de la granița cu Republica Moldova. Prin documentul semnat la Vama Albița de catre ministrul afacerilor interne Lucian Bode și ministrul afacerilor interne din Republica Moldova,…

- Joi, 9 februarie a.c., ministrul Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode, a avut o intalnire cu ministrul Afacerilor Interne din Republica Moldova, Ana Revenco, ocazie cu care au semnat Acordul privind controlul coordonat in punctul de trecere a frontierei de stat Albita Romania ndash; Leuseni Republica…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, si omologul sau din Republica Moldova, Ana Revenco, au semnat, joi, un acord intre cele doua guvern cu privire la efectuarea unui control de frontiera coordonat in vamile Albita si Leuseni, potrivit Agerpres."Acest control coordonat este un mecanism firesc…

- Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea Acordului cu Guvernul Romaniei privind controlul coordonat pe teritoriul Romaniei, in punctul de trecere al frontierei de stat Leuseni – Albita, pe sensul de intrare in Romania, informeaza miercuri un comunicat ale executivului de la Chisinau. Acordul va…

- A fost aprobata semnarea Acordului intre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Romaniei privind controlul coordonat pe teritoriul Romaniei, in punctul de trecere al frontierei de stat Leușeni - Albița, pe sensul de intrare in Romania. Acordul va contribui la accelerarea și facilitarea traversarii…

- Numarul refugiaților din Ucraina care au intrat in țara, in ultimele 24 de ore, prin vamile din județul Galați s-a dublat, depașind 1.100 de persoane, fața de peste 800, in zilele anterioare, sau 450 – 550 refugiați, in lunile precedente. In ultimele luni, numarul ucrainienilor care intrau zilnic in…

- Au luat sfarșit negocierile moldo-romane privind controlul comun la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, a anunțat deputata PAS, Doina Gherman in cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova, potrivit Realitatea.md . „Domnu ministru Aurescu, ieri ne-a asigurat ca negocierile au luat sfarșit și…