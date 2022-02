Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana aniverseaza vineri 97 de ani de la infiintare. 97 de ani de istorie, in care Patriarhia a fost pilonul esențial al statului, baza pe care s-a construit și edificat statul modern roman. In urma cu 97 de ani, in data de 4 februarie 1925, Sfantul Sinod s-a intrunit la Bucuresti…

- Consilierii județeni au aprobat miercuri, 26 ianuarie, intr-o ședința ordinara de lucru, Raportul de activitate prntru anul 2021 al președintelui Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc. Documentul este facut public pe pagina web a Consiliului Județean Mureș, www.cjmures.ro, și poate fi lecturat acesand…

- Primarul Cristian Dan Pașca a convocat Consiliul Local Campeni in ședința publica ordinara, care se va desfașura vineri, 28 ianuarie 2022, incepand cu ora 14.00, in sala de ședințe din cadrul primariei. Pentru aceasta intrunire, primarul a inițiat spre dezbatere și aprobare urmatorul PROIECT AL ORDINII…

- Consiliul Judetean Arges este convocat in sedinta ordinara pentru data de 27.01.2022, ora 12.00, prin mijloace electronice (on-line). PROIECT AL ORDINII DE ZI : 1. Procesul – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Arges din data de 15.12.2021. 2. Procesul – verbal al sedintei extraordinare…

- Ședinta ordinara a Consiliul Local al Municipiului Baia Mare va avea loc , joi, 27 ianuarie 2022, ora 15:00 in sala Europa, din sediul Primariei Municipiului Baia Mare, cu 49 de puncte pe ordinea de zi cuprinsa: 1.Proiect de hotarare privind privind alegerea presedintelui de sedinta 2.Proiect de hotarare…

- CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA, in conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoaca in ședința ordinara

- Articolul Consilierii Locali din Pogoanele, convocați la ultima ședința ordinara a anului 2021 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Consiliul Local al orașului Pogoanele, este convocat in ședința ordinara, pentru data de 16 decembrie 2021, de la ora 10.00. Dezbaterile vor avea loc in sala de ședințe…

- Sedinta publica in data de 16 decembrie 2021, ora 14.00, la Sala de sedinte a Consiliului Local Bestepe. In conformitate cu prevederile art 133 din OUG Nr 57 2019 Codul Administrativ,TIPIRIGAN DUMITRU, Primar a convocat membrii consiliului local al comunei Bestepe, judetul Tulcea, in data de 16 12 2021,…