Stiri pe aceeasi tema

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca astazi vor fi restricții de circulație pe Autostrada A1 Sibiu – Sebeș. ”In intervalul orar 9.45 – 15.00, pe sensul catre Deva al autostrazii A1 Sibiu – Deva, intre kilometrii 273 – 274, in zona localitații Aciliu, județul…

- Un barbat din Sebeș a fost condamnat la inchisoare pentru conducere fara permis și sub influența alcoolului. Acesta a fost prins de trei ori, de polițiști, in afara legii. Potrivit IPJ Alba, miercuri, polițiștii de investigații criminale din Sebeș l-au depistat și reținut pe un barbat de 40 de ani,…

- Ziarul Unirea Peste 400 de locuitori din Sebeș cer APM sa suspende procedura de actualizare a autorizitiei pentru instalația de formaldehida de la Kronospan Peste 400 de locuitori din Sebeș cer APM sa suspende procedura de actualizare a autorizitiei pentru instalația de formaldehida de la Kronospan…

- In perioada 26 februarie – 5 martie 2020, se va desfașura un transport cu depașiri de gabarit, au transmis reprezentanții DRDP Timișoara. Transportul va tranzita și județul Alba. Traseul va fi urmatorul: Nadlac 2 PTF (județul Arad) – A1 – DN7G – DN7 – Pauliș – Sacamaș – Deva – DN76 – Deva – A1 […] Citește…

- Distrigaz Sud Retele efectueaza lucrari programate la reteaua de distributie a gazelor naturale pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu gaze naturale. Astfel, compania anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici, in cursul zilei…

- In 29 ianuarie 2020, un nor negru de fum care ieșea dintr-o instalație de pe platforma Kronospan din Sebeș a panicat puternic cetațenii localitații. In cele din urma s-a dovedit a fi un senzor defect la uscatorul de așchii. Defecțiunea a facut ca un numar mai mare de așchii sa intre in arzator, ceea…