- Romanii vulnerabili vor primi 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie si vouchere sociale pe intregul an 2023, potrivit unui comunicat al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), remis, sambata, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

