Stiri pe aceeasi tema

- Faimosul WC public din Piața Primariei Pitești, ce a facut inconjurul Romaniei, este in continuare, subiect de discuții in spațiul public. Costul sau, de 400.000 de euro, a parut multora exagerat, indiferent cate facilitați are sau ce procedee de construcție au fost folosite. Arhitectul Pompiliu Soare,…

- Bazinul de inot pentru copii de la Radauți investiție de aproape 11 milioane de lei finanțata prin Compania Naționala de Investiții care se realizeaza pe strada Ștefan cel Mare, langa Parcul Zoologic, va fi finalizat la inceputul acestei veri. Șantierul lucrarilor a fost vizitat vineri de ministrul…

- Am participat, in aceasta dimineața, in calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului din Camera Deputaților, la discuțiile care au avut loc cu domnul Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației Am abordat, impreuna…

- La 44 de ani de la cutremurul din 1977, experții și specialiștii in domeniul construcțiilor avertizeaza ca autoritațile romane nu dețin o strategie pentru reducerea riscurilor cladirilor la seism și nici nu sunt pregatite pentru a interveni eficient in cazul unui cutremur similar. In acest moment nu…

- Guvernul doreste ca, in patru ani, sa investeasca in consolidarea cladirilor cu risc seismic din tara un miliard de lei, a anuntat, joi, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila. El a participat la dezbaterea "De ce uitam? Ce am facut cu cladirile degradate?",…

- Legislația din domeniul construcțiilor va fi schimbata. Legi din 1970 sunt inca in vigoare. Reglementarile din domeniul construcțiilor vor fi simplificate, anunța ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila. Acum sunt in vigoare aproape 600 de prevederi legale, unele foarte…

- 49 de noi contracte de finantare, in valoare totala de 562.212.234,20 lei, au fost semnate de Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, in cadrul Programului Operational Regional POR 2014 2020, derulat de MDLPA.Dintre acestea, 19 proiecte vizeaza investitii in sistemele…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat 14 contracte de finantare pentru modernizarea infrastructurii educationale. Localitatea Eforie Nord va primi suma de 9.665.915,11 lei pentru reabilitarea si modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 1.Cseke Attila, ministrul…