Joi începe testarea elevilor în școli, cu teste pe bază de salivă. Cele mai mari controverse Testele de saliva pentru depistarea infecției cu COVID-19 vor fi folosite prima data joi, 2 decembrie, odata cu revenirea copiilor la scoala dupa zilele libere de 1 Decembrie. Potrivit regulilor stabilite de autoritati, testarea periodica cu teste rapide antigen efectuate din proba de saliva se va realiza in prima si in a patra zi lucratoare […] The post Joi incepe testarea elevilor in școli, cu teste pe baza de saliva. Cele mai mari controverse first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

