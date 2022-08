Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a anunțat oficial perioada de inscrieri la programul „Femeia Antreprenor” 2022, prin care femeile care au firme vor putea obține de la stat, in anumite condiții, fonduri nerambursabile de maximum 200.000 de lei (circa 40.000 de euro) fiecare, sa faca investiții.

- ​Antreprenorii europeni cu idei de business inovatoare in domeniul mobilitații se pot inscrie intr-un program de pre-accelerare lansat de gigantul auto german Audi și acceleratorul de afaceri american Techstars, pentru șansa de a primi acces la training, mentorat, conexiuni in industrie și finanțare.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pregatește pentru perioada 5 – 12 septembrie 2022 o misiune economica multisectoriala in Sicilia, de prospectare a pieței italiene și de identificare de potențiali parteneri de afaceri, funcție de profilul companiilor timișene și de interesul de cooperare.…

- Presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania, Florin Jianu, a declarat, luni, la Palatul Victoria, dupa consultarile pe modificarile la Codul Fiscal, cu premierul Nicolae Ciuca si cu membrii Guvernului, ca reprezentanții mediului de afaceri au cerut ca masurile sa intre in vigoare la…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat și a trimis la Monitorul Oficial forma finala a procedurii de implementare care cuprinde condițiile in care microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM), inființate incepand cu data de 1 ianuarie 2020 inclusiv, vor putea obține de la stat…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii deținute majoritar de femei vor putea obține noi fonduri nerambursabile de maximum 200.000 de lei (circa 40.000 euro) fiecare, in anumite condiții, prin programul Femeia Antreprenor 2022, conform unei propuneri oficiale de procedura de implementare emise,…

- Startup-urile romanești de tehnologie conduse de femei vor putea obține granturi de cate 75.000 de euro prin programul de finanțare Women TechEU, pentru care s-a deschis o sesiune de inscrieri online la nivelul Uniunii Europene.

- Parchetul General a anunțat, marți, la un an de la asasinarea lui Ioan Crișan in Arad, ca nu a fost prins nici un suspect. Intr-un comunicat in care a detaliat activitațile din dosar, Parchetul arata ca nu s-au confirmat informațiile potrivit carora omul de afaceri ucis intr-o explozie ar fi fost implicat…