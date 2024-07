COD PORTOCALIU. Interval de valabilitate: 11 iulie. Fenomene vizate: val de caldura persistent, canicula, disconfort termic accentuat Zone afectate: Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, zona continentala a Dobrogei, sudul Moldovei, vestul și sud-vestul Transilvaniei și local in Maramureș. In Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, zona continentala a Dobrogei, sudul Moldovei, vestul și sud-vestul Transilvaniei și local in Maramureș valul de caldura va persista, va continua sa se extinda și se va intensifica. Va fi canicula, iar temperaturile maxime vor fi de 36…39 de grade, cu cele mai mari valori in…