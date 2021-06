Stiri pe aceeasi tema

- O eclipsa de Soare (inelara) va fi vizibila pe cer joi, 10 iunie, la ora 13:53 (ora R. Moldova), pe masura ce Luna trece intre Pamint și Soare. In timpul unei eclipse solare totale, Luna blocheaza in totalitate Soarele. Insa, spectacolul din 10 iunie este o eclipsa inelara de Soare. Fenomenul are loc…

- CHIȘINAU, 10 iun - Sputnik. Cea de-a 16-a eclipsa de soare din secolul XXI va putea fi vazuta pe data de 10 iunie. Eclipsa de Soare parțiala din 10 iunie 2021 va putea fi vazuta și in țara noastra, dar nu peste tot. Eclipsa inelara de soare va traversa cerul din emisfera nordica pe o fașie de 500…

- In prima eclipsa de Soare a anului, Luna va bloca aproape in totalitate Soarele, urmand ca joi, 10 iunie, pe cer sa ramana vizibil doar un cerc de foc din steaua in jurul careia orbiteaza Pamantul, potrivit Live Science . Aceasta va fi prima din cele doua eclipse de Soare ce vor avea loc anul acesta.…

- In ziua de 10 iunie, din jumatatea de nord a tarii se va putea vedea o eclipsa partiala de Soare, cu acoperire foarte mica a Soarelui de catre Luna. Fenomenul va avea loc cand Soarele se va afla sus pe cer si poate fi observat numai cu filtre speciale: filtru de sudura foarte inchis la culoare sau filtru…

- Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” a anuntat ca eclipsa va incepe cel mai devreme la ora 13:17, in nord-vest, si va avea ca acoperire maxima 2,1% din discul Soarelui.„Daca doriti sa o priviti va trebui sa folositi un filtru special, denumit Mylar, sau cel mai dens filtru de sudura. Prin…

- O eclipsa inelara de Soare va fi vizibila joi in nordul Romaniei Imaginea unei eclipse inelare. Foto: Arhiva. O eclipsa inelara de soare va putea fi vazuta din jumatatea de nord a României joi, 10 iunie, începând cu ora 13 și 17 minute. Fenomenul astronomic…

- Luna martie este plina de surprize, iar Mario a calatorit pana pe Luna in cel mai nou clip al sau și are un mesaj pentru toți cei care au inimile frante: „Adu-mi Soarele”. Compusa de catre artist alaturi de Șerban Cazan, Emilian Nechifor și Gabriel Stanoiu in studiourile HaHaHa Production, piesa este…

- La trei zile dupa ce a devenit tata, Smiley iși imparte emoțiile cu cei care-i asculta muzica și lanseaza piesa „Pana la tine„, o declarație de iubire pentru fetița sa. „Inima mi-a zis ca ai sosit/ Cine-s eu sa o contrazic?!/ Ai adus Soarele cu tine,/ Pentru noi e rasarit./ Mi-ai aratat ca pana acum…