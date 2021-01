Stiri pe aceeasi tema

- Elevii și parinții ar putea afla azi vestea cea mare. S-ar putea decide și anunța azi redeschiderea școlilor cu prezența fizica a elevilor și profesorilor incepand cu Semestrul a II-lea din 8 februarie. Președintele Klaus Iohannis a invitat joi la Palatul Cotroceni mai mulți membri ai guvernului…

- Inapoi la școala! Asta vor mai mult de jumatate dintre elevi. Potrivit unui studiu facut de Salvați copiii Romania, 56,8% dintre elevi iși doresc redeschiderea scolilor. Profesorii vor fi ei sa-și vada elevii fața in fața cat mai curand. Peste 73% dintre cei care au participat la studiu sunt pentru…

- Elevii ar putea fi chemați la școala și sambata pentru a recupera materia pierduta, a spus ministrul Educației la Europa FM. Sorin Campeanu spune ca sunt cel puțin 200.000 de elevi care nu au avut acces la tablete sau calculatoare și alți 280.000 fara acces la internet. Cu alte cuvinte, nu au facut…

- Avocatul Poporului este de parere ca aceasta perioada in care copiii nu merg la școala din cauza pandemiei reprezinta doi ani pierduți pentru o generație. Președintele Klaus Iohannis nu este de acord cu Avocatul Poporului. Atunci cand Avocatul Poporului a formulat aceste acuzații s-a bazat pe recomandarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa la Palatul Cotroceni inaintea videoconferintei cu membrii Consiliului European pe tema masurilor privind gestionarea pandemiei COVID-19. "Vom avea periodic astfel de reuniuni pentru a analiza evoluția raspunsului UE la pandemie", a aratat…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa la Palatul Cotroceni, in ziua in care Romania a depașit prima data 6.000 de cazuri noi de coronavirus. Principalele declarații facute de Klaus Iohannis: Peste doar cateva minute, voi participa la reuniunea membrilor Consiliului European, in…

- Președintele Klaus Iohannis l-a criticat luni seara pe prefectul Capitalei pentru cum s-a acționat, in contextul creșterii numarului de cazuri cu coronavirus și a restricțiilor impuse. „Deși am vazut zilnic o creștere importanta a numarului de cazuri de infectare și era evident ca aceasta tendința va…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Palatul Cotroceni, intrebat daca ar trebui ca și in București, ca in alte țari europene precum Spania și Franța, sa se impuna ramanerea oamenilor in casa in anumite intervale orare:„Da, din pacate situatia in care s-a ajuns impune masuri suplimentare…