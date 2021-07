Stiri pe aceeasi tema

- Nici un caz nou de infectare cu SARS-Cov-2 nu a fost inregistrat, miercuri, in județul Suceava, din 885 de persoane testate.In țara, in ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.069 de teste RT-PCR și 14.095 de teste rapide antigenice, in urma carora au fost inregistrate 102 cazuri noi de persoane ...

- Nici un caz nou de infectare cu SARS-CoV-2 nu s-a inregistrat miercuri in județul Suceava, din 696 de persoane testate. Incidența oficiala a cazurilor de Covid-19 in județ este de 0,03 la mie. In schimb, județul Suceava apare din nou pe lista de actualizare a deceselor in randul persoanelor cu ...

- Sambata au fost inregistrate in județul Suceava doua noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, din 590 de persoane testate. Incidența cazurilor pozitive se menține la 0,03 la mia de locuitori.La nivel național, au fost testate 14.889 de persoane RT-PCR și 12.172 de persoane cu teste rapide ...

- Inca doua noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, joi, in județul Suceava și nici o persoana reconfirmata pozitiv la retestare, din 958 de persoane testate. Incidența in județ este de 0,03 la mia de locuitori.In țara, din 17.941 de persoane testate RT-PCR și 10.653 de persoane ...

- Doar 11 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și trei persoane reconfirmate pozitiv la retestare s-au inregistrat, miercuri, in județul Suceava, in urma testarii a 1.523 de persoane. Incidența cazurilor pozitive in județ este de 0,26 la mie.In țara, in ultimele 24 de ore au fost efectuate 21.321 de…

- Indicele de pozitivare a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 in județul Suceava s-a stabilizat, de trei zile, la 1 la suta, adica doar unul din 100 de suceveni testați este infectat cu noul coronavirus. Numarul persoanelor vaccinate impotriva Covid a ajuns la 65.475, din care 46.602 persoane cu ...

- Numarul cazurilor noi de infectare cu SARS-CoV-2 in județul Suceava a scazut considerabil. Duminica, in județ au fost inregistrate 14 cazuri noi și 5 persoane reconfirmate pozitiv la retestare, din 400 de persoane testate in ultimele 24 de ore. Incidența cazurilor pozitive in județ a scazut la 0,55…

- Numarul de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 a fost, sambata, in județul Suceava, de 25 și alte 5 persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare, din 880 de persoane testate. Incidența cazurilor pozitive la nivelul județului a crescut ușor fața de ziua precedenta, la 0,58 la mie, fața de ...